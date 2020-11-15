رئيس جهاز 6 أكتوبر: موقف النقل الجماعي الإقليمي أفضل من الموجود في أوروبا

قال شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه تم بناء الموقف الإقليمي في إطار الخدمات المقدمة لسكان 6 أكتوبر والذي يصل عددهم إلى مليون نسمة، موضحًا أنه يربط المدينة بـ 17 محافظة.

وأضاف الشربينى، خلال مداخلة لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مع الإعلامي محمد على خير، أن هذا الموقف ليس تقليديًا، ويحوي مجمعًا تجاريًا، متابعًا: «هناك صالة وصول واستقبال على أحدث طراز، والإنشاءات مكيفة كافة، وصالة انتظار ركاب، ويتم تقديم الخدمات التجارية، وأماكن لانتظار الميكروباصات والأوتوبيسات، ومنافذ لبيع التذاكر، ويشبه إلى حد كبير مواقف الدول الأوروبية، وأفضل أيضا، وسيدخل الخدمة مع نهاية العام».

وأردف: «ننفذ كوبرى ونفق في طريق الواحات، ينتهى بنهاية شهر يناير المقبل، والنفق في شهر مارس، فالنفق يأتي من طريق الواحات، ويدخل إلى الطريق الدائري، أما الكوبرى، فيأخذ من الدائري، حتى الطريق الواحات».