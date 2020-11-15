مصادر صحية كويتية: طائرات مجهزة لنقل لقاح كورونا

أكدت مصادر صحية كويتية مسئولة أن وزارة الصحة لديها كل الاستعداد لاستيراد أي طعوم بما فيها طعوم الوقاية من فيروس كورونا، وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها، التي تضمن سلامة اللقاح.

وأوضحت المصادر أن استيراد أي لقاح يمر بمراحل عدة قبل وصوله مستودعات الصحة، ومنها خضوعه لنظام سلسلة التبريد (كولد تشين)، وهي عبارة عن سلسلة إمدادٍ ذات درجة حرارةٍ مضبوطة، تحافظ على مدى درجات الحرارة المطلوبة والمحددة، خلال نقله من مصنع الشركة إلى الجمارك في تلك الدولة، قبل شحنه ونقله للكويت.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن المصادر القول إن سلسلة التبريد تُستخدم للمساعدة في مد وضمان سلامة اللقاح أو الأدوية المصنعة والمواد الكيميائية، التي تنقل بطائرات مجهّزة لهذا الغرض، وبمجرد وصولها للبلاد تنقل إلى حاويات مبرّدة بدرجات حرارة يتم التحكم بها وفق الاشتراطات الصحية لحماية اللقاحات والأدوية المستوردة.