والد الضحية: المتهمين قتلوه وهو رايح يحلق وكان بيساعدنا في مصروف البيت





شهدت منطقة ناهية بكرداسة محافظة الجيزة جريمة قتل بشعة، حيث لقى نجار مسلح حته على يد 4 أشخاص من جيرانه بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسده ثم ذبح سطحي في الرقبة لقى مصرعه، بسبب خناقة أطفال في إحدى الشوارع.

في شارع الفرن الغربي بمنطق ناهية كرداسة التقت "الشروق" بأسرة المجني عليه الذى رووا تفاصيل الواقعة.

بصوت يملؤه الحزن قال "محمد.ا" والد المجني عليه 65 عاما موظف على المعاش: إن نجله كان محبوبا وسط أهله وجيرانه ومطيع لوالديه وكان يحب الخير لغيره ودائما مبتسم للجميع.

وأشار إلى أنه تفاجئ بخبر نقل نجله إلى أحدى المستشفيات بسبب تربص 4 أشخاص للضحية أثناء ذهابه الى محل الحلاقة وقاموا بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية في جميع أنحاء جسده ثم ذبح سطحي في منطقة الرقبة لقى مصرعه بعدة عدة أيام في المستشفى.

وتابع أن الواقعة بدأت بخناقة أطفال في الشوارع وتدخل الضحية وأحد المتهمين لحل المشكلة إلا أنهم تحولت الى مشادة كلامية ومنها الى تعدي بالأيدي وحرر محضر بالواقعة، وحاول المجني عليه وأسرته الصلح أكثر من مرة ومحاولة إقناع أحد المتهمين بالتنازل عن المحضر من قبل الطرفين وحل الخلاف، ولكن قتلوه غدرا.

وقال "حسن محمد" شقيق المجني عليه الأكبر 31 عاما نجار مسلح: إن الضحية كان يساعد أهل بيته في مصروف البيت بسبب الظروف المالية الصعبة التى يمروا بها.

وأشار إلى أن المجني عليه كان محب لشغله ودائما يتحدث عن الطموح والزواج وتكوين أسرة، وتابع أن المتهمين كانوا يخططوا لقتله بسبب رفضهم الصلح أكثر من مرة.

والتقط أطرف الحديث "خالد اسماعيل" مقاول خال المجني عليه وطالب بالقصاص العاجل وتوقيع أقص عقوبة على المتهمين، حتى يكونوا عبرة وعظة لأهل كرداسة.

وأشار انه تم القبض على أحد المتهمين وهرب 3 آخرين، وتابع أن والدة الضحية تحتسب نجلها شهيد عند الله فبعد سماع خبر وفاته لا تتكلم مع أحد بسبب الصدمة الشديدة.

وأمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار محمد شحاتة بحبس المتهم "ا.ص" 30 عاما عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامه بقتل نجار مسلح بالاشتراك مع آخرين بمنطقة كرداسة.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كلاً من "خ.ص" 40 عاما عامل شقيق المتهم الأول، و "س.ك" 40 عاما صاحب ورشة، و"ن.م" 50 عام صاحب ملك.

وباشر التحقيقات المستشار بولا نسيم وكيل النيابة مع المتهم ووجه له تهمة القتل العمد بالإشتراك مع 3 أخرين، كما استمعت النيابة الى عدد من شهود العيان، وأقوال أسرة المجني عليه.

وطلبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، وتحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وتلقى قسم شرطة كرداسة بلاغ من الأهالي يفيد بتعدي 4 أشخاص على شاب بسلاح أبيض وعصا خشبيه ما أدى إلى فقدان الوعي.

وانتقل رجال المباحث الى محل الواقعة، وتبين ان المجني عليه يدعى "خالد .محمد " 24 عاما نجار مسلح تعرض للضرب الشديد مما ادى الى فقدانه الوعى بعد تعرضه لنزيف شديد وتم نقل الضحية الى المستشفى والقى مصرعه.

وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.