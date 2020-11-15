إغلاق كوبري النجدة بالمنيا تمهيدا للبدء في أعمال الصيانة

حفاظا على أرواح المواطنين





أعلن العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تقرر إغلاق كوبري النجدة؛ وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، إذ تم وضع الكوبري ضمن خطة التطوير ٢٠٢٠م _ ٢٠٢١ م؛ لإجراء عملية الصيانة لما يمثله من أهمية كبيرة.



ويربط ما بين غرب المنيا وشرق المنيا، إذ وجه سيادته رئيس حي غرب بإغلاق الكوبري، وذلك ببناء حائط من الطوب الأبيض.



وأكد رئيس مدينة المنيا، في تصريحات صحفية، على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لا تألوا جهدا في الحفاظ على أرواح المواطنين وبذل أقصى الجهود؛ لتحقيق رضا المواطن بمركز ومدينة المنيا.