 جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: إجمالي إصابات كورونا في البلاد 10.9 مليون شخص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: إجمالي إصابات كورونا في البلاد 10.9 مليون شخص

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 11:27 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 11:27 ص

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الأحد، أن إجمالي عدد مصابي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد منذ بداية الجائحة تخطى حاجز العشرة ملايين و903 آلاف شخص.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 10 ملايين و903 آلاف و890 حالة، بينهم 245 ألفا و598 حالة وفاة.

وكانت الجامعة قد سجلت أمس السبت، 166 ألفا و555 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 1266 حالة وفاة جديدة وهي ثاني أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الشبكة أن الأرقام الإجمالية تشمل الحالات المسجلة بالولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا، وأقاليم أمريكية أخرى بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.

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