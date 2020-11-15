استقالة رئيس بيرو المؤقت بعد احتجاجات دامية أسفرت عن مقتل متظاهرين اثنين

استقال رئيس بيرو المؤقت مانويل ميرينو، من منصبه على الهواء مباشرة، الأحد، بعد مطالبة الكونغرس البيروفي باستقالته، قائلًا إنه سيفعل كل ما بوسعه لضمان الخلافة الدستورية التي يقررها الكونجرس.



ونقلًا عن موقع «CNN» عربية، يأتي ذلك بعد ست ليالٍ من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل اثنين متظاهرين، وإصابة العشرات بعد احتجاجات ليلة السبت.



وكانت الاحتجاجات تندد بعزل الرئيس السابق مارتن فيزكازا، الذي أقاله الكونجرس بدعوى العجز الأخلاقي، على خلفية اتهامات بتلقّيه رشاوي من مطورين عقاريين في 2014، عندما كان لا يزال حاكم ولاية.



وعبّر ميرينو عن تعازيه لأسر الضحايا، قائلاً: «إن البلاد في حداد، ولا شيء يبرر احتجاجًا شرعيًا يؤدي إلى وفاة البيروفيين».



وتولى ميرينو، الذي كان رئيسًا للبرلمان، مهامه يوم الثلاثاء، بعد أن عزل الكونغرس الرئيس السابق مارتن فيزكارا.