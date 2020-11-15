الأمن العام يكشف ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة في الزراعات بقنا

كشف قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع مباحث قنا، ملابسات مقتل شخص، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا، بلاغا بسماع صوت إطلاق أعيرة نارية في زراعات القصب بدائرة المركز، والعثور على جثة شخص ينتمي لإحدى العائلات، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل عمد، داخل الزراعات وبها أعيرة نارية متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى ارتباط عائلة المجني عليه بخصومة ثأرية مع عائلة أخرى، وبتتبع خط سير هروب الجناة أمكن تحديدهم وضبطهم (3 عمال، مزارع - ينتمون للعائلة المشار إليها)، وبحوزتهم (2 بندقية آلية، الطلقات من ذات العيار)، وتبين إصابة أحدهم بعيار ناري في الساق. واعترفوا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.