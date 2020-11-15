دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجرية

أعلن فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن غدا الأثنين هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجرية .



وقال مفتي الجمهورية في بيان اليوم بهذه المناسبة: استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأحد التاسعِ والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية ، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.



وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الأثنين الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، وأن غدا الأثنين الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.



وأضاف مفتي الجمهورية: "بهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وأن يكشف الغمة والبلاء عن العباد والبلاد ، وهو القادر على ذلك وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير"..اللهم بلغنا رمضان آمنين مطمئنين واجعل مصر سخاء رخاء".