قال الدكتور طلال ناصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة بواشنطن، إن لقاح فايزر سيتم تصديره خلال أسابيع، مضيفًا أنه سيتم نقله بواسطة شركات ستوفر درجات الحرارة المنخفضة اللازمة لذلك.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «SKYPE» لبرنامج «مساءDMC»، المذاع على فضائية «DMC»، مساء السبت، أن فيروس كورونا تحور وأصبح أقوي من ذي قبل، ما يجعل تأثير اللقاح عليه أكبر، متابعًا أن هناك دراسة أثبتت قدرة عقار الأسبرين على تقليل نسبة الوفاة لتصل إلى 50% لمصابي كوفيد-19.

وأشار إلى أن لقاح جامعة أكسفورد وجونسون وسانوفي، ستظهر نتائجهم النهائية قريبًا، متابعًا أن المريض سيأخذ منه جرعة واحدة، على عكس لقاح فايزر سيعطى على جرعتين.

وأوضح أن أغلب المصابين في الوقت الحالي مخالطون لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الحالات ترجع لعدم التزام الناس بالتباعد الاجتماعي، وتجمعهم بأعداد كبيرة في أماكن مغلقة؛ نظرًا لانخفاض درجات الحرارة وقرب فصل الشتاء.

ونصح الجميع بإجراء تحليل PCR بمجرد شعورهم بأعراض فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السرعة في كشف المرض يسهل في الشفاء منه، وكذلك حماية المحيطين من خطر العدوى منه.