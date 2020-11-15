محمد على خير: كامالا هاريس مذاكرة مشاكل أمريكا وعلى رأسها الكورونا والعنصرية

قال الإعلامي محمد على خير، إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قالت على تويتر، إن هناك أربعة تحديات تواجه الولايات المتحدة، وهى كورونا، والكساد، والعنصرية، وأزمة مناخية، معلقًا: «هذا يعطينا مؤشر أن هذه النائبة مذاكرة كويس قبل أن تتولى منصبها، وعرفت أولويات دولتها».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت، أن الإدارة الأمريكية لا تتعامل مع الأشياء يومًا بيوم، موضحًا أنه «لهذا السبب تسبقنا الدول الكبرى».

وتابع أن الرئيس الحالي دونالد ترامب قد يوفر لقاح كورونا للأمريكيين رغم أن أمامه 10 أسابيع فقط على مغادرة البيت الأبيض، منوهًا إلى أن الأمر لن يغير من نتيجة الانتخابات في أي شيء.

وعرض برنامج «المصري أفندي»، تقريرا مجمعا عن اللقاحات الموجودة حول العالم حاليا المضادة لفيروس كورونا، حيث استحوذ على التقرير لقاح شركة «فايزر»، وأيضا اللقاح الروسي، والذي تؤكد الشركة المنتجة له، إنتاج 500 مليون جرعة في العام الواحد، ليتزايد الأمل في عودة الحياة كما كانت قبل كورونا.