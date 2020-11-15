شابان سوريان من ذوي القدرات الخاصة يتحديان مصاعب الحياة معا

يسير السوري المصاب بالصمم منذ الصغر، أحمد عادة، بصحبة صديقه بيدر الجالس على كرسيه المتحرك؛ إذ يعرفهما الكثير من الباعة والقاطنين بالأحياء الدمشقية العتيقة، لما في قصتهما من تفرد وندرة، ليعمل الثنائي كجسد واحد متحديين متاعب الحياة.

يقول بيدر الحجامي، لـ"فرانس برس"، إن الكرسي كان رفيقه الوحيد منذ أصيب بشظية أقعدته مشلولا، حتى التقى رفيقه أحمد موسى، الذي أصبحت قدماه لبيدر، بينما أصبحت أذني بيدر لأحمد؛ حسب توصيفه.

ويضيف بيدر، الذي تعلم لغة الإشارة لمساعدة أحمد على التواصل مع الآخرين ومعرفة ما يدور من أحاديث حوله، أنه لا يستطيع الحياة بدون أحمد ولعب الورق وتناول الطعام معه كل يوم.

أما أحمد فيقول إن كل المعاقين من مكفوفين وصُم ومشلولين يعيشون منعزلين عن بعضهم، أي عن باقي ذوي الإعاقات المختلفة عنهم، بالرغم ما في ذلك من قوة الاتحاد، كقصته مع بيدر الذي قام بتعليمه القراءة ونطق بعض الكلمات للتواصل بحركة الشفاه مع الناس.

ويضيف أحمد أن ذلك التعاون هو ما أنقذ حياتهما ذات مرة حين سقطت قذيفة بالجوار، ولم يكن ليتحرك لعدم سماعه إياها إلا بإيعاز من بيدر، ليقوم حينها بأخذه سريعا بعيدا عن الخطر.

ويعتاد أحمد وبيدر الذهاب أسبوعيا لملعب كرة السلة لممارسة الرياضة والاستمرار كفريق في اللعب كما هو الحال في كل شيء.

ويتلقى أحمد وبيدر، اللذان أصبحا صديقين منذ لقاء بالصدفة عام 2014، تدريبا خاصا من الأمم المتحدة على استخدام الكاميرا لبدء عملهما الخاص؛ كمصورين بعمل حر.

ويبلغ عدد المعاقين في سوريا بحسب آخر الإحصائيات 3.7 مليون، ما يعادل 27% من إجمالي أفراد المجتمع، ويعتقد أن عدد ذوي الإعاقة ارتفع بسبب الحرب، كما أنه وفقا للأمم المتحدة، يعاني 62% من ذوي الإعاقة السوريين من البطالة.

وقام بيدر في اللقاء مع "فرانس برس"، بإخراج صورة بالأبيض والأسود عائدة لقرن مضى، تصور شخصا كفيفا يدعى "محمد" يحمل شخصا مشلولا يدعى "سمير"، وكلاهما في سوريا أيضا، بينما يردف قائلا إنه يتمنى أن تصبح قصته وأحمد، وقصة محمد وسمير من قبل، حافزا لذوي الإعاقة على التعاون والتكاتف فيما بينهم.