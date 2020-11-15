السلطات في هونج كونج تسعى لعدم تسجيل أية إصابات يومية بكورونا

تعهد مسؤولان بارزان في هونج كونج بتعزيز جهودهما ضد تفشي فيروس كورونا، محددين هدفا لعدم تسجيل أية إصابات محلية يومية بفيروس كورونا وملتزمين بتفادي تداعيات الموجة الرابعة لفيروس كورونا وموسم الإنفلونزا الشتوية، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية ومقرها هونج كونج اليوم الأحد.



وكشف وزير المالية، بول تشان مو بو ووزيرة الغذاء والصحة، صوفيا تشان سيو تشي عن موقفيهما في الجهود ضد الفيروس في منشورات لهما بمدونتيهما، فيما سجلت المدينة 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا واحتشد المواطنون بأعداد كبيرة لإجراء اختبارات الفيروس في أربعة مراكز حكومية بدأت العمل اليوم الأحد.



وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5458 فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 108 بسبب الفيروس.