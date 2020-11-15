الفلبين تسجل 11 ألفا و290 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 11 ألفا و290 إصابة حديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 407 آلاف و838 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد وصل إلى 25 ألفا و677 حالة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 374 ألفا و329 حالة؛ وذلك بعد أن سجلت الوزارة 11 ألفا و290 حالة تعاف جديدة في آخر 24 ساعة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 41 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس في نفس الفترة؛ مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 7 آلاف و832 حالة.