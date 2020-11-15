إطلاق صواريخ على عاصمة إريتريا من داخل إثيوبيا

أفادت مصادر دبلوماسية إقليمية، في حديث لوكالة «رويترز» للأنباء، مساء اليوم السبت، بإطلاق عدة صواريخ على عاصمة إريتريا أسمرة، من داخل أراضي إثيوبيا.

ونقلت «رويترز» عن 5 دبلوماسيين إقليميين أن أسمرة تعرضت لقصف بـ3 صواريخ على الأقل في تصعيد حاد للنزاع المستمر منذ 11 يوما بين الجيش الاتحادي الإثيوبي والقوات المحلية في ولاية تيجراي شمال إثيوبيا على الحدود مع إريتريا.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء السبت، أوضحت ثلاثة مصادر دبلوماسية، حسب الوكالة، أن صاروخين من أصل الـ3 على الأقل أصابا مطار أسمرة.

وقُتل مئات الأشخاص في اشتباكات مسلحة منذ إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، القوات الاتحادية لمهاجمة القوات المحلية جيدة التدريب في تيجراي، يوم 4 نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية في المنطقة.

وأعرب كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإنسانية عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي، محذرة من تدهور الوضع الإنساني هناك.