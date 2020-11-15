 بسبب الأمطار.. نفوق حصان صعقاً بالكهرباء في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بسبب الأمطار.. نفوق حصان صعقاً بالكهرباء في الشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 3:46 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 3:46 ص

شهدت منطقة موقف سيارات المنصورة بمدينة الزقازيق في الشرقية، مساء السبت، نفوق حصان؛ إثر تعرضه لصعق كهربائي بعمود إنارة نتيجة موجة الأمطار التي شهدتها المدينة.

وتعرضت محافظة الشرقية، مساء السبت، لموجة أمطار خفيفة، لكنها تسببت في حدوث ماس كهربائي بعمود إنارة تصادف أن الحصان كان مروبطًا فيه بجنزير حديد من جانبه صاحبه.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بفتح تحقيق في الواقعة، وفحص أسبابها وملابسات ربط الحصان بجنزير من قِبل صاحبه.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة ومواجهة أية آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

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