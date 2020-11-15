3 فنانين يقدمون حفل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

يقدم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي سينطلق مساء غدًا الاثنين، 3 فنانون هم الفنانة لقاء سويدان والفنانة منة بدر تيسير والفنان الشاب سيف حميدة، الحاصل على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة.

كما اختارت إدارة المهرجان العرض المسرحي "إيزيس" للمخرج كريمة بدرير ليكون حفل افتتاح الدورة الخامسة والعرض من إنتاج دار الأوبرا المصرية لفرقة فرسان الشرق للتراث التي تقدم التراث علي الطريقة المعاصرة والعرض بطولة "ياسمين سمير- نادر جمال- محمد هلال- عبد الرحمن دسوقي- حبيبة إبراهيم- دنيا محمد- باسم مجدي- فاطمهة الشبراوي- حسين رشاد"، وجميع أعضاء فرسان الشرق العرض تصميم ملابس وديكور إهداء أنيس إسماعيل، أشعار محمد زناتي، إعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة رضا إبراهيم، وتنفيذ الديكور والملابس والإكسسوار فناني إدارات دار الأوبرا المصرية، وقام بصوت روح إيزيس الفنانة فاطمة محمد علي، وتصميم وإخراج كريمة بدير وتصميم بوستر للفنان مصطفى عوض.

ويعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أول مهرجان تسابقي عالمي يختص بالشباب على أرض سيناء، ويعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذي تلعبه الثقافة والفن في تطوير الشق السياحي والاقتصادي، وفتح آفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ، تتفق مع أهداف التنمية المستدامة، ولذلك تتضافر كافة الجهود من كافة الأجيال لصناعة هذا المهرجان، ممثلة في رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان القدير محمد صبحي، مع مجموعة من الشباب الواعد، منهم المدير العام للمهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.