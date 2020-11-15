مصر تبحث مع الإمارات إنشاء مجمع استثماري متكامل بكوم أوشيم في الفيوم

أجرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارة ميدانية لمجمع دبي للاستثمار بمنطقة جبل علي الصناعية، وذلك على هامش زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعقبها جلسة مباحثات موسعة مع شركة دبي للاستثمار، حيث تناول اللقاء عددًا من المشروعات الاستثمارية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان الوزارة اليوم.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الحكومة على تسهيل المناخ الجاذب للاستثمار، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، مشيرةً إلى دعم الوزارة الكامل لمشروع المجمع الاستثماري المتكامل الذي تدرس شركة دبي للاستثمار إقامته في مصر خلال المرحلة المقبلة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم.

وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في كل المجالات وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والعقارات والخدمات، والتعليم والصحة وتمويل الاستثمارات، وذلك باعتبارها إحدى الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً في هذه المجالات.

وفي هذا الإطار وجهت "جامع"، الدعوة لمسؤولي الشركة لزيارة مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة لاستعراض تفاصيل المشروع الجديد للشركة، وكذا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات وبصفة خاصة المجال الصناعي.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع خليفة الدبوس نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، حيث استعرض اللقاء مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار الصناعي، واهتمام مصر بجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية خاصة في المجال الصناعي، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات الهامة في مصر والتي يمكن للمؤسسة دراستها بهدف الاستثمار بها، بالاضافة إلى الوقوف على اهتمامات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في مصر.

وقالت الوزيرة، إن الدولة تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصرى باعتباره أحد أهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وتطوير منظومة البنية الأساسية الداعمة للصناعة، إلى جانب إتاحة حزم تحفيزية متميزة للمستثمرين المصريين العرب والأجانب.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك فرص استثمارية كبيرة وبصفة خاصة فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والبلاستيكية والنسيجية ومواد البناء.