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خبير اقتصادي ألماني بارز يتخوف من تنامي اختلالات الأجور بسبب كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 5:07 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 5:07 م
أعرب مارسيل فراتشر، رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد "دي آي دبليو" عن تخوفه من أن تؤدي أزمة كورونا إلى زيادة الاختلال في الأجور في ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" ، قال فراتسشر: "لدينا اليوم بالفعل نطاق كبير غير معتاد من الأجور المتدنية، إذ أن أكثر من 20% من العاملين يتقاضون أقل من 60% من متوسط الأجور، البالغ حوالي 50ر11 يورو للساعة".

وأضاف فراتسشر أن "هناك خطرا أن تزيد حصة نطاق الأجور المتدنية من خلال جائحة كورونا"، قائلا إن الأشخاص الذين ظلوا عاطلين عن العمل لفترة طويلة، عادة ما يواجهون صعوبات في الحصول على دخل جيد.

وحذر فراتسشر من أن "الاستقطاب في ألمانيا تأجج على العديد من المستويات وسيواصل تأججه، فهؤلاء الذين كانوا يتقاضون أجورا أفضل من قبل بإمكانهم حماية أنفسهم بشكل جيد من الجائحة وأن يظلوا على إنتاجيتهم".

في الوقت نفسه، تأثر الأشخاص أصحاب الدخول الأقل بتقليص أوقات الدوام، وتابع تحذيره قائلا إن "الاستقطاب الاجتماعي يعطي دفعة للقوى المتطرفة سياسيا".

وأشارت تقديرات فراتسشر إلى أن الاستثمارات الخاصة ستظل ضعيفة على مدار سنوات لأن الجائحة أثرت بقوة على العديد من الشركات "وهذا يعزز أهمية أن تستثمر الدولة أكثر في البنية التحتية الجيدة".

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