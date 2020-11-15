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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يظهر تنفيذ تاكسي طائر بدون طيارة لأول رحلة تجريبية فوق عاصمة كوريا الجنوبية سول.
ويستطيع هذا التاكسي حمل راكبين، ومزود بنظام تحكم بدون طيار، ويمكنه التحليق لمسافة 1.8 كيلومتر على ارتفاع 50 مترًا.