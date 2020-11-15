سنغافورة: وقعنا على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بعد جهود شاقة لمدة 8 سنوات

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قال رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج: "إننا وقعنا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة اليوم، بعد جهود شاقة استمرت ثماني سنوات".

وأضاف أن الشراكة ستكون أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم، والأعضاء هم الدول العشر الأعضاء بالآسيان بالإضافة إلى أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم.

وتابع: "معا فإننا نمثل حوالي 30% من سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي العالمي".

وقال "إنها خطوة كبرى إلى الأمام في منطقتنا في وقت تفقد فيه التعددية أرضيتها ويتباطأ النمو العالمي".

وأضاف "تظهر اتفاقية الشراكة دعم الدول الآسيوية لسلاسل إمداد مفتوحة ومتصلة وتجارة حرة وترابط أوثق".