مصرع مجند وإصابة 3 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارة تأمين في جنوب سيناء

لقي مجند شرطة مصرعه، وأصيب ٣ آخرون، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة تأمين طريق على الطريق الدولي الواقع في نطاق مدينة دهب بجنوب سيناء.



وتلقت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة شرطة رقم (5924 - ب 15) خلال قيام القوة بداخلها بتأمين الطريق، وأسفر عن الحادث عن مصرع المجند أحمد سالم أمين، فرد حراسة، وإصابة ثلاثة آخرين هم: إبراهيم عبدالحميد مشرف، من كفرالشيخ، مصاب بكدمات بالظهر، وإسلام حامد حسين، 24 عاما، من الإسماعيلية، سحجات وكدمات بالجسم، وأحمد سالم ٢٣ عاما، من الفيوم اشتباه نزيف داخلي.



وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى دهب المركزي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.