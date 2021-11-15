أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية أنه يجب على حكم حماية نفسه مؤكدا أن أحداث أي لقاء هي تقديرية للحكم.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC : "نأخذ قراراتنا بناء على تقرير الحكم والمراقب وشريط المباراة الأصلي وأي شيء آخر مسؤولية لجنة الانضباط".

وأضاف: "أي شيء آخر في المباراة دون تقرير الحكم أو المراقب أو شريط المباراة الأصلي هو مسؤولية لجنة الانضباط ولن ننظر إليه بصفتنا كلجنة مسابقات".

وتابع: "هناك أحداث كثيرة تحدث في أي مباراة وكل حكم عليه تقدير كل الأمور سواء الإهانة طبقا لشروط المسابقة التي تحدد المخالفات والعقوبات والتي تدافع عن حقوق الحكام".

وأوضح: " أحداث أي مباراة هي تقديرية للحكم وعلى كل حكم حماية نفسه".

وواصل: "أي غرامة على الأندية يتم تسديدها خلال 14 يوما من تاريخ العقوبة وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يتم مضاعفة الغرامة ثم نقل مباريات خارج الملعب للفريق المعاقب، أمام بالنسبة للاعبين أو المدربين فيتم مضاعفة العقوبة ثم إيقافهم".

وتابع: "راضي بشكل كبير عن مسابقة الدوري هذا الموسم ولأول مرة تقام مباراة القمة في الجولة الثالثة دون تأجيلها وكان هناك شكوك من الجميع حول إقامة المباراة في ذلك الوقت".

وأتم: "أشعر بالراحة للعمل في رابطة الأندية وتحررت من ضعوطات اتحاد الكرة، فعندما كانت هناك مشكلات لاتحاد الكرة مع الأندية فكانت تتحمل ذلك لجنة المسابقات، لكن الآن تغير ذلك بوجود رابطة الأندية وتحررت من الضعوط".