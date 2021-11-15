تعد منطقتا المرشح والسنية بمدينة أسوان من أكثر المناطق تضررا من جراء السيول التي سقطت مساء الجمعة الماضية، بالإضافة مناطق الجزيرة وأبو الريش والكوبانية في المرتبة الثانية من المناطق المتضررة، فيما تأتي مناطق العبابدة والرقبة الجعافرة في المرتبة الثالثة من التضرر من السيول.



والتقت "الشروق" بعدد من الأهالي المتضررين، حيث قالت ام سماحة من منطقة المرشح، أن سقوط السيول تسبب في قتل فرحة ابني والذي كان فرحه يومي الخميس والجمعة القادمين، وذلك بعد أن دمرت السيول جهاز العرس بالكامل.



وأضافت الحاجة أم أمل، دمر السيل كل العفش بالمنزل، وجهاز ابنتي التي تستعد خلال الشهور القادمة لحفل زفافها.



وذكر ياسر عبد الهادي، من الأهالي المتضررة، انه منذ كارثة السيل لما يحضر إلينا أي مسؤول رغم أن منطقتي المرشح أكثر المناطق؛ تضررا من السيول لأنها منطقة منخفضة عن الجبال التي تحيط بها.



واستكمل الحديث رمضان عبد الهادي، لقد انهار سقف المنزل بالكامل وحاليا لا يوجد سقف يحمينا من برد الشتاء القادم.



واستغاثت حكام محمد عبد الرحيم من منطقة المرشح، بالمسئولين وعلي راسهم المحافظ، لدي ابن اعمي ماذا افعل والسيول دمرت المنزل بالكامل.



وأضاف أبو المجد راغب، أن السيول دمرت المدافن وكشف حرمة الموتى.



وتعد مناطق العبابدة والرقبة الجعافرة من المناطق الأكثر تضررا من السيول حيث وصل عدد الانهيارات الجزئية والكلية بتلك المناطق التي تقع غرب نيل مدينة دراو الي ١٥٠ حالة ما بين منازل وحظائر، وذلك حسب التقرير المبدئي للجنة الحصر بالمحافظة التي قامت بالمرور علي تلك المناطق أمس.



وناشد الأهالي بسرعة التحرك من قبل اللجهات المعنية لرفع المعاناة عن كاهل الأهالي.



من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة المهندس محمد محمدين، أنه يوجد خسائر من جراء السيول يتمثل في سقوط الأشجار وغرق الزراعات وجاري حصرها من قبل لجنة متخصصة.



ويأتي ذلك فيما في الوقت التي تواصل فية الجهات المعنية بالمحافظة احتواء التدعيات.



أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهات للجهات المعنية بمهلة تنتهى، اليوم الثلاثاء، ساعة لإعداد حصر شامل بكل نزاهة وشفافية ودقة لجميع المنازل المتضررة التي شهدت إنهيارات جزئية أو كلية من خلال لجنة محايدة تضم المحليات والتضامن الإجتماعى والإسكان والأملاك والشئون القانونية، على أن يتم إعداد تقرير فنى مصور عن كل حالة على حدة، على أن يتم وضع الأسبقية لإعادة الشئ لأصله والتعويضات للمنازل التي إنهارت كلياً وتسببت في دخول أصحابها والأسر إلى أماكن للإيواء العاجل للإسراع بتحقيق الاستقرار المعيشى والنفسى للمتضررين.



ولفت إلى أنه تم توصيل التيار الكهربائى ومياه الشرب لجميع القرى والأحياء والمناطق السكنية بمركز ومدينة أسوان بإستثناء 3 مناطق جارى العمل فيها هي الشلال والناصرية العليا وبعض عزب كيما ، كما أنه جارى رفع الأشجار وأعمدة الإنارة، وتراكمات الرمال على الطرق في المواقع التى شهدت إنهيارات جبلية لتسهيل الحركة المرورية.



وتفقد المحافظ مستشفى غرب أسوان المركزى حيث أطمئن المحافظ على توافر أمصال العقارب والثعابين.



وقال أحمد حمدي مدير مديرية التضامن الاجتماعي إنه تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية وتوزيع البطاطين والحصائر للأسر المتضررة.



كشف المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأسوان عن أنه تم تصريف جميع كميات مياه الأمطار التي سقطت من خلال 36 مخر صناعى و27 سد إعاقة وحاجز ترابي، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة حيث تم تصريفها إلى المصارف المائية، وخاصة في 4 مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة، وأبو الريش بمركز أسوان، علاوة على السراج بمركز إدفو مما ساهم في إنحصار الأضرار والخسائر بشكل جيد.