وزير الأوقاف: الجماعات إياها كانت بتلم تبرعات تحت اسم بيوت ربنا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قرار تنظيم التبرع للمساجد وجه ضربة قاسمة للجماعات المتطرفة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين: "الجماعات إياها كانت بتلم تبرعات تحت اسم بيوت ربنا".



وأشار إلى أنَّ هذه الجماعات كانت تهدف للسيطرة على العقول وأموال الصناديق، مؤكّدًا أنّ الوزارة تمكّنت من القضاء على هذه الأمرين.



ولفت إلى أنّ الوزارة تفرض سيطرة كاملة على المساجد على مستوى الجمهورية.



وكان وزير الأوقاف قد قرر انتهاء ظاهرة صناديق التبرعات داخل المساجد بدأ من يوم الجمعة الماضي.



وقال الوزير: "نعمل على حوكمة التبرعات بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويحول دون سوء استخدامها ويدرأ أي شبهة تجاوز في التعامل معها، ونؤكد أن التبرع عبر الدفع غير النقدي يسهم بقوة في حوكمة التبرعات وندعو وبشدة إلى تبني ذلك".