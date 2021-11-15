 على مدار يومين.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية أبو قلتة بمركز ملوى - بوابة الشروق
الإثنين 15 نوفمبر 2021 5:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

على مدار يومين.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية أبو قلتة بمركز ملوى

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 5:30 م | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 5:30 م

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أبو قلتة بمركز ملوى بدءا من اليوم الاثنين، وعلى مدار يومين متتاليين 15 و16 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جهته، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، موضحا أن تلك القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك