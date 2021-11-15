أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أبو قلتة بمركز ملوى بدءا من اليوم الاثنين، وعلى مدار يومين متتاليين 15 و16 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جهته، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، موضحا أن تلك القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.