قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة وفرت مقرات تلقي لقاح كورونا الأمريكي جونسون أند جونسون، في محطات مترو الأنفاق كجرعة واحدة ضد الفيروس وليس جرعتين.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوضع اليوم في مترو الأنفاق لم يكن مثاليا وكان هناك تزاحم كبير وعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، مطالبا بالمزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أحمد موسى أن التطعيم في مترو الأنفاق كان عن طريق بطاقة الرقم القومي، مؤكدًا أن هناك أعدادًا كبيرة مستعدة لتلقي اللقاح.

وأشار إلى أن المواطن يستطيع الحصول على الشهادة في نفس الوقت الذي يأخذ فيه اللقاح لأنه جرعة واحدة من جونسون أند جونسون، متوجهًا برسالة للمواطن: «أنزل خد اللقاح والشهادة ومع السلامة».

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بدء العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات مترو الأنفاق، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدي للجائحة.