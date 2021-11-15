 شركة الاتصالات السعودية تستثمر 400 مليون دولار في التوسع في مراكز البيانات - بوابة الشروق
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شركة الاتصالات السعودية تستثمر 400 مليون دولار في التوسع في مراكز البيانات

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 12:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 12:40 ص

تعتزم شركة الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في الشرق الأوسط، استثمار 5ر1 مليار ريال (400 مليون دولار) لإنشاء أكبر مركز بيانات سحابي في المنطقة، حيث تسعى المملكة إلى أن تصبح مركزا للرقمنة، حسبما ذكر متحدث باسم الشركة.

وتقوم شركة الاتصالات السعودية بتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج مركز البيانات بمنشأة تبلغ مساحة الأرض المخصصة لها أكثر من 180 ألف متر مربع، بحسب بيان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن هيثم الفراج، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الاتصالات السعودية قوله في البيان "لدينا خطط كبيرة لمراكز البيانات الخاصة بنا لتصبح بوابة للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. شركة الاتصالات السعودية مستعدة للنمو لمواكبة الطلب."

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