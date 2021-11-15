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عمدة لندن: لندن يجب أن تفعل المزيد لتعزيز التنوع العرقي

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 10:15 م | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 10:15 م

من المقرر أن يستخدم عمدة لندن الجديد،اللورد فنسنت كيفيني، أول خطاب له للضغط من أجل مزيد من التنوع في قطاع المالية ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن كيفيني، الشريك في شركة "دي إل ايه بايبر" للمحاماة ، الذي أدى اليمين الدستورية كسفير للمملكة المتحدة للخدمات المالية والمهنية مطلع الأسبوع، سيقول إن أقل من واحد من كل 10 أدوار في الإدارة بالخدمات المالية يشغله شخص أسود البشرة أو آسيوي، أو غيرهم من الأقليات العرقية.

ووفقا لما ذكرته بلومبرج بحسب تصريحات له نشرت قبل المأدبة التي ستقام في جيلد هول اليوم الاثنين، سيقول كيفيني:" وجدت أبحاثنا أن الموظفين من الخلفيات العرقية الأقل حظا يستغرقون سنة إضافية للترقي من خلال كل مرحلة من مراحل حياتهم المهنية على الرغم من عدم وجود دليل على ضعف الأداء".

وأضافت بلومبرج وفقا لتصريحاته:" أعرف أن هذا خطأ، وأنتم تعرفون أنه خطأ ، وأريد أن أضع حدا لذلك".

كما سيشهد اجتماع اليوم خطابات لشخصيات المدينة مثل رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير العدل دومينيك راب ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

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