إقالة وزير الدفاع الأرميني

اتهم رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، قوات أذربيجان، اليوم الاثنين، بانتهاك الحدود مع أرمينيا والدخول إلى أراضيها، كما أقال وزير الدفاع، ارشاك كارابيتيان.



وقال باشينيان، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الأرميني: "منذ يوم أمس أجرينا في هذه التشكيلة وبأطر مختلفة عدة اجتماعات ومناقشات.



وتابع: "دعوت صباح اليوم السيد كارابيتيان وشكرته على العمل الذي قام به في منصب وزير الدفاع، وقلت إنني أقدر عمله، لكن بسبب الأوضاع الحالية اتخذت قرارا بأنه يجب أن يحدث تغيير لوزير الدفاع".



وكان موضوع المناقشات يتمثل في حقيقة دخول القوات الأذربيجانية إلى أراضي أرمينيا في أحد الجوانب الشرقية للحدود الأرمينية الأذربيجانية".



وسبق أن أعلن مجلس الأمن القومي في أرمينيا أن الواقعة حدثت أمس الأحد لكن قوات أذربيجان غادرت منذ ذلك الحين.



وقالت وزارة الخارجية في أذربيجان إن قواتها تمارس أنشطتها على الأراضي السيادية للبلاد واتهمت أرمينيا بتنفيذ أعمال "استفزازية".



ويمثل الحادث تصعيدا للتوتر بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين واللتين خاضتا حربا استمرت 44 يوما العام الماضي بسبب نزاعهما حول إقليم قرة باغ، وقد أسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 6500 شخص وانتهت بالتوصل إلى اتفاق بوساطة روسيا أكد عمليا نصر أذربيجان، التي استعادت نحو ثلثي الأراضي التي خسرتها في التسعينيات.