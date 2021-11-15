انضم فالنتينو روسي، بطل العالم تسع مرات، إلى قاعة مشاهير بطولة العالم للدراجات النارية، بعدما وضع المخضرم الإيطالي حدا لمسيرته الحافلة على مدار أكثر من عقدين من الزمان، باحتلال المركز العاشر في سباق جائزة فالنسيا الكبرى، أمس الأحد.

وأسعد روسي، الفائز بهذه الفئة من بطولة العالم سبع مرات، والذي يعد على نطاق واسع من أبرز وأنجح الأبطال في هذه الرياضة، المشجعين ببعض اللفات الرائعة في فالنسيا.

لكنه لم يتمكن من تعزيز سجله، الذي شهد صعوده على منصة التتويج 199 مرة في الفئة الأعلى.

ويفكر المتسابق البالغ عمره 42 عاما، والذي يشتهر باسم (الدكتور)، في الانتقال إلى رياضة السيارات في الفترة المقبلة.

وقال روسي "كنت دائما أفكر في هذا اليوم وكأنه مثل الكابوس، لأنه النهاية لمسيرة طويلة، وكنت أفكر أن ذلك سيكون في فالنسيا. لكن في النهاية لقد استمتعت بالأمر كثيرا، لذا ينبغي أن أشكر الجميع".

وخاض روسي، وهو السائق الوحيد الذي فاز بألقاب في فئة 125 و250 و500 سنتيمتر مكعب، وكذلك في بطولة العالم الحالية، لفة شرفية أخيرة أمس الأحد، ليحظى بتحية المشجعين وسط ظهور واضح للألعاب النارية في السماء، قبل أن يودع فريقه بتروناس ياماها بطريقة مفعمة بالمشاعر.