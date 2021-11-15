محافظ بورسعيد يوقع عقد إسناد ستاد النادي المصري الجديد

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قام لواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتوقيع عقد إسناد ستاد النادى المصرى الجديد مع وزارة الشباب والرياضة يمثلها الدكتورة هدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للإستثمار نيابة عن اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك داخل ديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الإقليم ان التكلفة الفعلية للأستاذ الجديد تصل إلى 600 مليون جنية تتحمل منها محافظة بورسعيد 25٪ من اجمالى التكلفة، مؤكدا ان عملية البناء والتجهيز والافتتاح تستغرق عامين من اليوم.

وقال إن الشركة المنفذة استلمت الاستاد عقب وضع حجر الأساس وتمت عملية الهدم وإزالة المنشئات وسوف يتم رفع المخلفات بداية اليوم إضافة إلى عملية الحفر الفورى لعملية إحلال وتجديد التربة.

وأضاف الغضبان ان عملية بناء الاستاد ستشمل إعادة تخطيط وتطوير المناطق المحيطة بالاستاد علاوة على الحفاظ على الكيانات التى تجاور الاستاد مثل نادى بورسعيد ومركز شباب الاستاد مع إعادة رفع كفائتهم.

واردف ان سعة ستاد المصرى الجديد ستكون مرضية للجماهير وعشاق النادي، مشيراً على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو سرعة بناء الاستاد الجديد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية على تحمل مسئولية قيادة النادى على مدار 6 سنوات تحقق خلالها العديد من الإنجازات الكروية والانشائية، نافيا نية تعين لجنة لإدارة شئون النادى تاركا الجمعية العمومية تقول كلمتها دون اى تدخلات.