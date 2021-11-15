محافظ الفيوم: تلقيح 100% من موظفي الديوان العام ضد كورونا

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن عدد الملقحين داخل الجهاز الإداري للدولة تخطى 98%، مؤكدًا على تلقيح كل موظفي ديوان عام المحافظة بنسبة 100% ضد فيروس كورونا.



وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن هناك بعض الفئات المستثناة من القرار وحالات مرضية تُمنع من الحصول على لقاح كورونا طبقًا لاشتراطات وزارة الصحة.



وأشار إلى أن معظم الفئات المستثناة من القرار حاصلون على إجازة استثنائية، مؤكدًا أن تلك الفئات عليها تقديم شهادة «pcr» تثبت الخلو من فيروس كورونا، حال حاجة الموظف للقدوم إلى ديوان عام المحافظة أو الدخول لأي مكان حكومي.



ولفت محافظ الفيوم، إلى انتشار لجان في كل المواقع لرصد أي حالة غير مطعمة ضد فيروس كورونا، قائلًا إن الإجازة الاستثنائية للحالات المرضية تمنح للموظف بعد تقرير من فريق طبي متخصص.



وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أعلنت الشهر الماضي عن عدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، بدءا من 15 نوفمبر أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر عدم السماح لأى مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح بداية من 1 ديسمبر المقبل.





