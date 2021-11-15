فلسطين تثمن دور القيادات الباكستانية لدعمها الثابت لقضيتها في المحافل الدولية

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ثمن السفير الفلسطيني لدى باكستان أحمد ربيعي، اليوم الاثنين، دعم باكستان الثابت والمتواصل للقضية فلسطين.

وأعرب ربيعي، في تصريحات لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، عن شكره للقيادات الباكستانية على إثارة القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

وأشاد بإثارة رئيس الوزراء الباكستان عمران خان نضال الفلسطينيين في الجلسة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيز وتوطيد المزيد من العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

وقال ربيعي إن العمل جار على وضع خطة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والسياحة والثقافة والتعليم، بهدف الارتقاء بالعلاقات القائمة إلى آفاق أرحب به لما يعود بالمنفعة الثنائية لشعبي البلدين.

وفي معرض رده على سؤال حول التعاون الدفاعي بين البلدين، قال ربيعي إن آلاف من الجنود الفلسطينيين تخرجوا في باكستان.