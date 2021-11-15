إزالة 7683 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر منذ 2017

أكد محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن الحفاظ على أراضي الدولة يأتي على رأس اهتمام القيادة السياسية تحرص كل الحرص على استرداد أي شبر من أراضي الدولة مثلما تحافظ على كل شبر من الملكيات الخاصة.

وقال آدم إن هذا الأمر يؤكد إلى حد كبير هيبة الدولة وسيطرتها على أراضيها واحترام منافع النيل والري لتحقيق المنفعة العامة التي من شأنها تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الدولة حققت نجاحا كبيرا في الحملات التي تتم من أجل مواجهة تلك التعديات سواء على أراضي الدولة سواء في الوحدات السكنية أو مباني أوقاف أو آثار حتى أراضي السكة الحديد وكذلك بالنسبة لأراضي الإصلاح الزراعي جنبًا إلى جنب مع محاولات الاعتداء على النيل وطرح النهر وكذلك المنافع والمجاري المائية.

وأشار إلى أنه عدد حالات المباني التي تم إزالتها منذ بداية الحملات في عام ٢٠١٧حتى الموجه ١٨ التي بدأت منذ شهرين بلغ تقريبا بلغ ٧٦٨٣ حالة تعدي وبالنسبة للتعديات على الأراضي الزراعية بلغ ٤٥٦٢ وفي المرحلة الاولى والثانية من الموجة ١٨ تم إزالة عدد ٦٦٤ حالة تعدي وفي المرحلة الثالثة التي بدأت من ٦ نوفمبر الجاري حتى الآن بلغ عدد ١٥٧ حالة تعدي.

وتابع: "وبعد صدور توجيهات رئيس الجمهورية بمنح مهلة ٦ أشهر تم إزالة عدد٨٢١ حالة منهم ٧٩٠ حالة تعدي على نهر النيل والجسور والترع".