أكد يان أندرسون، مدرب منتخب السويد، عقب الخسارة أمام إسبانيا في إشبيلية (1-0)، أن فريقه في "نفس مستوى" كتيبة لويس إنريكي التي تأهلت للمونديال، وأنه مازال أمامه فرصه للتأهل.

وخسر منتخب السويد بهدف دون رد على يد الماتادور، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، الأمر الذي سيضطره لخوض مباراة الملحق.

وصرح المدرب عقب اللقاء: "الإستراتيجية كانت لتظل هي نفسها مع الحاجة إلى التعادل أو الفوز. تسيطر إسبانيا على الكرة بشكل شبه دائم، ومن المحزن أن تخسر، رغم أنه ينبغي عليك النظر إلى أداء اللاعبين وأعتقد أنهم اليوم، بشكل عام، كانوا جيدين للغاية".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك شيء في خطته يود تغييره بعدما شاهد المباراة، قال "نعم، تسجيل هدف، لأن الفرص لم تُستغل إلى أقصى حد".

وشدد المدرب الاسكندنافي على أن السويد "في تصنيف يجعلها تواجه الفرق الكبرى" وأنها الآن احتلت المركز الثاني في المجموعة، ومازال أمامها "فرصة في مارس" للتأهل إلى المونديال عبر الملحق.