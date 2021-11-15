إصابة في البطن تجبر بريتيني على الانسحاب باكيا من مباراته الأولى في ATP

انهمرت دموع الإيطالي ماتيو بريتيني، بعدما أجبرته إصابة في البطن على الانسحاب من مباراته الأولى، في البطولة الختامية لموسم التنس للرجال، ضد ألكسندر زفيريف، لتحوم الشكوك حول استكماله المسابقة.

واُعتبر زفيريف البطل الأولمبي فائزا، بعدما انسحب بريتيني في وقت مبكر من المجموعة الثانية، أثناء تقدم اللاعب الألماني 7-6 و1-0، أمس الأحد.

وغاب بريتيني لمدة شهرين بسبب إصابة في البطن، تعرض لها في بطولة أستراليا المفتوحة، خلال فبراير شباط الماضي.

ولا يعرف اللاعب البالغ عمره 25 عاما إذا كانت الإصابة، التي أجبرته على الانسحاب أمس، تمثل تفاقما لنفس الإصابة القديمة.

وقال اللاعب الإيطالي "الأمر صعب جدا علي من الجانب النفسي، لأني كنت مصابا في مكان قريب، لذا يكون من الصعب اللعب".

وأضاف "أنا أيضا لا أعرف ما طبيعة الإصابة.. سأرى كيف تسير الأمور، وبعد ذلك إذا لم تكن الإصابة خطيرة، فربما ألعب".

وإذا لم يتمكن بريتيني من استكمال المسابقة، فإن بديله الأول المنتظر سيكون يانيك سينر.