محافظ قنا يتفقد مشروع مجمع الخدمات الحكومية والملعب الخماسي بقرية فاو قبلي

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية فاو قبلي يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأ محافظ قنا، جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات الحكومية لمتابعة معدلات التنفيذ.

ويأتي ذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقتها القيادة السياسية، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضح محافظ قنا، أن المجمع يتكون من ثلاثة طوابق تضم "وحدة محلية، مجلس محلي، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين"، بتكلفة مالية تصل إلى حوالي 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 70% من إجمالي الأعمال الإنشائية، وأعمال التشطيبات بمبنى المجمع، موجهًا بضرورة الحفاظ على انتظام معدلات التنفيذ، وفقا للجدول الزمني المقرر لكل مشروع.

وتابع محافظ قنا، والوفد المرافق له الجولة بتفقد الملعب الخماسي الذي تم إنشاؤه بقرية فاو قبلي على مساحة 350م تقريبًا ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنجيل الملعب بالنجيل الصناعي، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تسليمه تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة بهدف توفير متنفس لطلاب المدارس وشباب القرية في ممارسة الرياضة.