أكدت وزارة القوى العاملة أنه يسمح للمنظمات النقابية التي حاولت تحديث بياناتها ولم تنته من عملية إدراج البيانات القيام بإدراج بياناتها ولو بعد انتهاء المواعيد المقررة في 11 نوفمبر الجاري، وسيتم إتاحة الموقع الإلكتروني للتحديث.

وأوضحت الوزارة - في الكتاب الذي أصدرته حول تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية اليوم الاثنين - أهمية تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية إلكترونيًا في ظل التحول الرقمي للدولة والعالم أجمع، واعتباره إجراء ضروري نظرًا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية لتداعيات جائحة فيروس "كورونا" أثناء العملية الانتخابية القادمة.

وأكدت أن عملية التحديث لا تمس الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية العمالية، فضلاً عن أن النظام الإلكتروني يعتبر نظامًا تجريبيًا ولا يتم الاعتماد عليه وحده (حاليًا) لحين توافق النظام الإلكتروني مع النظام اليدوي بنسبة 100%، مشيرة إلى أن اكتشاف تكرار أسماء بعض أعضاء الجمعيات العمومية لا يؤثر على الشخصية الاعتبارية للجنة الحديثة ولا يعتبر منسحبًا منها، ويظل محتفظًا بعضويته النقابية بالمنظمة النقابية التي يرغب في الانضمام إليها.