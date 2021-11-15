المجر: المدافعون عن مجتمع الميم يفوزون بجائزة موسيقية أوروبية

حصلت الناشطة المجرية فيكتوريا رادفاني وآخرون على إحدى جوائز (إم تي في) الموسيقى الأوروبية، وهي جائزة "جنيريشن تشينج"، حيث تسلمتها خلال حفل الجائزة الموسيقية الأوروبية (إيما) في بودابست.

يشار إلى أن رادفاني تشارك منذ فترة طويلة في تنظيم مسيرة الفخر الخاصة بمجتمع الميم في بودابست.

وقالت، وهي تتسلم الجائزة أمس الأحد: "من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم لا تقبلوا أبدا فكرة أنه يجب أن تتسامح مع العنف والتمييز. كل البشر يولدون سواسية".

ووجهت رادفاني الشكر لشريكتها والجميع في منظمة بودابست برايد، التي تنظم احتجاجا سنويا للفت الانتباه إلى التمييز الذي يواجهه مجتمع الميم.

وفاز آخرون بالجائزة نفسها لجهودهم من أجل محاربة السياسات المناهضة للمثليين.

يشار إلى أن الحكومة القومية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تناهض مجتمع الميم بشكل علني. وفي هذا العام، أصدرت قانونا يحظر على القُصَّر التعرف على أنماط الحياة المخالفة للجنس المغاير .

وبالإضافة إلى ذلك، تحظر المجر أي إعلان يصور مثليي الجنس أو المتحولين جنسيا على أنهم جزء من الحياة الطبيعية.

وبدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد المجر.

وأعلنت مؤسسة الجائزة الموسيقية الأوروبية قبل حفل توزيع جوائزها أنه سيتم تسليم جائزة لناشطين في الدفاع عن مجتمع الميم. وقال وزير في حكومة أوربان إن الفعالية سوف تستخدم "لاستفزاز الحكومة".