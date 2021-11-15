روسيا: الجميع يتوقعون وجود فائض في إمدادات النفط

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافل سوروكين اليوم الاثنين إن الجميع يتوقعون وجود فائض في الإمدادات اعتبارا من الربع الأول أو الربع الثاني، وذلك في تصريحات لتلفزيون بلومبرج في أبوظبي، في إشارة إلى تقرير من جهات مثل الوكالة الدولية للطاقة.

وقال سوروكين "إنها مسألة توقيت يقدر بنحو أشهر قليلة" في إشارة إلى بدء وجود الفائض في الإمدادات.

وتابع أن روسيا لديها "بالتأكيد" القدرة على الوصول إلى مستويات إنتاج ما قبل الوباء. في حين أن استراتيجية منظمة "أوبك بلس" ستسمح بحدوث ذلك في وقت مبكر من الربع الثاني، مؤكدا أن "الكثير يعتمد على ما تطلبه السوق".

جاءت هذه التصريحات على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021).

في غضون ذلك، وقعت الإمارات وروسيا إعلان نوايا مشتركا لتعزيز تعاونهما في مجال الطاقة. وتقوم الدولتان بإنشاء لجنة تقود الاستثمارات ووضع إطارات عمل تنظيمية، حسبما قال شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والصناعة الإماراتي.