الصحة تكشف موقف رافضي لقاح كورونا بدون عذر: أمامهم حل من اثنين

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، إن الدولة المصرية تراهن على وعي المواطن حول ضرورة تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، مساء الأحد، أن قرار عدم السماح بدخول العاملين إلى مقار العمل إلا بعد التأكد من حصولهم على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا اعتبارا من يوم 15 نوفمبر؛ يأتي بهدف التأمين الصحي للوطن وللمواطن.

وتابع أن "الهدف الأهم للدولة أن يعيش المواطن في بيئة آمنة صحيا، ووسيلة ذلك هي الحصول على لقاح كورونا"، موضحًا أن الدولة وفرت أكثر من 2000 مركز يتبع وزارة الصحة، و61 مركزا داخل الجامعات لتقديم التطعيمات للمواطنين.

وذكر أن المواطن الذي سيذهب لمكان عمله أو للجامعة بدون الحصول على اللقاح، سيتم توجيهه لأقرب مركز لتلقي التطعيم، مشددا على أن الدولة جاهزة لتطبيق القرار، وجادة للغاية في الحفاظ على صحة مواطنيها.

وكشف موقف الرافضين للحصول على اللقاح بدون عذر طبي، قائلا: "أمامه حل من اتنين، الأول لن يتمتع بالخدمات التي تقدمها الدولة للتعليم أو من خلال المصالح الحكومية، أو أنه يحضر شهادة PCR سلبية كل أسبوع، عدا ذلك سنضطر لمنعهم من الدخول".