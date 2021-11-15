ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال التي ترفع علم بنما

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه أن الميناء أستقبل اليوم، ناقلة الغاز المسال، (SK AUDACE )، والتي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 293 مترا، وبعرض 48 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى فرنسا.

وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

يشار إلى أنه تم تأسيس شركة «سيجاس» عام 2000 بهدف تسييل الغاز وتصديره إلى الخارج، وبدأت أعمال الإنشاءات خلال 2001، وانتهت منها خلال 2004 وتم التشغيل عام 2005.

وظل المصنع يعمل على تسييل الغاز حتى عام 2012 الذى توقف فيه عن العمل نتيجة نقص إمدادات الغاز الموردة له من الجانب المصرى بسبب تراجع معدلات الإنتاج وقتها وعدم كفاية المعروض لتلبية الاحتياجات المحلية.

ومع تحقيق مصر لاكتشافات غازية عملاقة على غرار كشف «ظهر» بالبحر المتوسط وغيرها من الاكتشافات الأخرى، التى رفعت إجمالى إنتاجها من الغاز الطبيعي ومكنتها من تحقيقها الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية 2018 تمت إعادة تشغيل مصنع إسالة دمياط بعد التوصل إلى اتفاق ودى مع «سيجاس».