ميركل تدعو إلى تعزيز الربط الشبكي بين مجالي السياسة والعلوم لمواجهة الجائحات

دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل إلى تعزيز الربط الشبكي بين مجالي السياسة والعلوم من أجل التعامل بصورة أفضل مع الجائحات المقبلة.

وخلال مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية عن الآفاق المستقبلية لسياسة صحية تعتمد على الأدلة واتخاذ القرارات، قالت ميركل في جنيف اليوم الاثنين إن الربط الجيد بين العلماء والساسة سيساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة.

وطالبت ميركل بتحسين رقمنة القطاع الصحي من أجل توفير بيانات موثوقة عن انتشار العدوى، وقالت إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع وتيرة تحليل البيانات لأن هذا التحليل يظهر كما كبيرا من العلاقات غير المعروفة حتى الآن.

يذكر أن الحكومة الألمانية أنشأت مركزا تابعا لوزارة الصحة في برلين لتحليل البيانات للاستعداد لمواجهة الجائحات.

وتحدثت ميركل عن ثلاثة قطاعات تحتاج إلى التحسين للاستعداد للجائحات المستقبلية وهي الربط الشبكي داخل قطاع العلوم وبين المجال العلمي والسياسي، والتجهيز المالي لمنظمة الصحة، بالإضافة إلى الثقة المتبادلة الضرورية للتعاون الدولي.

وأعربت ميركل عن تأييدها لإبرام اتفاقية عالمية للتعامل مع الجائحة أو لتطبيق أي وسيلة قانونية مشابهة يمكن من خلالها تحسين التعاون الدولي.

ومن المنتظر أن تبت الدول الأعضاء في المنظمة (194 دولة) في بدء إجراء مفاوضات حول هذه الاتفاقية في مؤتمر افتراضي سينعقد اعتبارا من التاسع والعشرين من الشهر الجاري.