الصحة تحذر من تزوير شهادة لقاح كورونا: عقوبته جنائية ويؤدي للسجن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا اتسم بسهولة في التطبيق خلال اليوم الأول، نافيًا وجود تزاحم في الدخول إلى المصالح الحكومية والجامعات.



وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن نسبة الغياب في دواوين عام الوزارات لم تكن خارج المعدلات المعتادة، موضحًا أنها لم تكن ملحوظة داخل المكاتب.



ونفى وجود مكاتب لم تعمل أو ينقصها موظفين بسبب قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا، مؤكدًا أن الوزارة لم ترصد عدم قضاء مصلحة أحد المواطنين بسبب غياب موظف.



وأشاد متحدث الصحة بالنجاح الذي حققته الدولة في تلقيح العاملين بالجهاز الإداري ضد كورونا، قائلًا إن البعض لجأ لتقديم شهادة «PCR» للدخول إلى المنشأة؛ لأنهم يعانون أمراضًا تعيق حصولهم على التطعيم.



ونوه إلى أن التزوير في شهادة الحصول على لقاح كورونا بمثابة تزوير في أوراق رسمية، تترتب عليه عقوبة جنائية وفقًا لقانون العقوبات، متابعًا: «التزوير في محرر رسمي يؤدي للسجن، والشهادات مؤمنة برمز استجابة سريع أو ختم يوضح صلاحيتها».



وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أعلنت الشهر الماضي عن عدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، بدءا من 15 نوفمبر أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر عدم السماح لأى مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح بداية من 1 ديسمبر المقبل.