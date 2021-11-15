"كل ما يشغل تفكيري هو كيف أعيد أطفالها اليتامي".. نشرت صحيفة نيويورك بوست، قصة غريبة من نوعها، تدور أحداثها حول الفنان الموسيقى السويدي من أصول تشيلية، باتريسيو خالفيز، البالغ من العمر 59 سنة، وكيف أعاد أحفاده السبعة والمعروفين باسم "الأطفال الدواعش" من سوريا إلى السويد، بعد مقتل والدتهم، عبر رحلة قاسية ومؤلمة جرى رصد كافة تفاصيلها في فيلم وثائقي مع المخرج وصانع الأفلام، جلاسر مولر.

أماندا في سوريا

تعود جذور القصة وبدايتها عندما انتقلت أماندا، ابنة باتريسيو، وهي صغيرة للعيش مع والدتها عقب انفصالها عن أبيها، وشجعتها والدتها على اعنتاق الإسلام وهي في سن 18 سنة، كما حاولت أن تقنع والدها بالسير على خطاها، ولكنه رفض.

زواج أماندا والفكر المتطرف

تزوجت أماندا بالنرويجي، مايكل سكرامو، الذي تعرفت عليه عبر مدونة دينية على الإنترنت، وهنا يقول خالفيز إنه أيقن أنه خسر ابنته بعد ارتباطها بذلك الرجل الذي اختار اتباع الفكر المتطرف عقب اعتناقه الإسلام، ليصبح بعد ذلك "الإرهابي الاسكندفاني" الأكثر خطورة في العالم.

الالتحاق بداعش

قال خالفيز إن ابنته برغم زواجها من ذلك الرجل فإنه كان يزورها باستمرار ولم ينقطع عنها، ومع بلوغها 21 عامًا أنجبت 4 أطفال، وخلال تلك الفترة ارتدت الخمار وكانت ترفض تناول العشاء معه في المطاعم بحجة أنها تقدم الكحول، ومع الأيام ازدادت المسافة بينهم هوة واتساع قبل أن تذهب فجأة إلى سوريا".

كان سكرامو زوج أماندا، يدير مسجداً محلياً في مدينة، جونتبرغ السويدية، حيث يقيم باتريسيو خالفيز، وغير اسمه إلى أبو إبراهيم السويدي بعد اقتناعه بالفكر المتطرف، ليبدأ بتحريض الشباب المسلم على الالتحاق بداعش وقتل الكفار في السويد وأوروبا، بالتزامن مع قراره اصطحاب زوجته وأطفاله الأربعة إلى سوريا عام 2014، ووقتها كانت زوجته في الرابعة والعشرين من عمرها، وأنجبت هناك 3 أطفال آخرين.

وأضاف باتريسيو الذي ترك بلاده بسبب الحكم الديكتاتوري في عهد أوغستو بوتشينه: "ذات يوم اتصلت ابنتي وأخبرتني أنها في تركيا مع زوجها وأطفالها لقضاء إجازة هناك، ولكنهم بعد ذلك دخلوا إلى سوريا للالتحاق بما أسموه دولة الخلافة هناك بزعامة أبو بكر البغدادي".

مقتل أماندا

وفي يناير عام 2019، لقيت أماندا حتفها بغارة جوية للتحالف الدولي خلال عمليات تطهير المعقل الأخير لداعش في سوريا، والذي كان في بلدة الباغوز بمحافظة دير الزور في سوريا.

وفي حديث له مع الصحيفة يقول خالفيز: "لم يكن لدي وقت للحزن والعزاء عندما سمعت نبأ مقتل ابنتي في سوريا، فكل ما كان يشغل فكري هو كيف أن أعيد أطفالها اليتامى الذين تتراواح أعمارهم بين عامين و9 أعوام إلى الوطن وأنقذهم من سرطان الفكر المتطرف".



وبعد شهرين من مقتل أماندا، لقي سكرامو حتفه، وعندها نقلت قوات سوريا الديمقراطية الأطفال السبعة مع أرملة أبيهم الأخرى إلى مخيم الهول شمال شرقي البلاد، وهناك اتصلت تلك المرأة بجدهم خالفيز لتخبره بمعاناة أحفاده الصغار في ذلك المخيم الشاسع الذي كان يفتقد للكثير من مقومات الحياة.

أفكار خبيثة

واستكمل خالفيز: "كنت بحاجة إلى إخراجهم من ذلك الجحيم بأسرع ما يمكن، وأردت إبعادهم عن أفكار التعصب والتطرف التي تشبه أمراض السرطان الخبيثة".

مولر والفيلم الوثائقي

يقول المخرج مولر، في حديثه لصحيفة نيويورك بوست: "أثناء توجه خالفيز لإحضار أحفاده قررت مرافقة ذاك الأب المكلوم وتوثيق رحلته في استعادة أحفاده من خلف الكاميرا، وعندما دخلنا سوريا شعرت بنوع من الخوف والرهبة فلم أكن أعلم ماذا ينتظرنا هناك".

رحلة الذهاب إلى سوريا

كان شعور خالفيز بالذنب تجاه ابنته وأنه قصر تجاه الاعتناء والاهتمام بها عندما كانت في حضن والدتها هو الذي أوجد لديه الرغبة بإنقاذ أطفالها، موضحاً أنه كان يتشوق لرؤية أحفاده الثلاثة الذين ولدوا في سوريا وأصغرهم كان قد قارب على دخول عامه الثاني، مردفاً: "كنت بحاجة للعثور على الأطفال ولذلك كانت مهمتي هي الذهاب إلى سوريا وإنقاذهم".

كنت أب سيئ وأنجبت إرهابية

أفادت بعض الاستطلاعات بأن 40 في المئة من السويديين كانوا يرفضون عودة "أطفال الدواعش" إلى البلاد مقابل موافقة 23 بالمئة على ذلك الأمر، تلقى خالفيز الكثير من رسائل المزعجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالبه بعدم عودته مع أحفاده إلى البلاد، وبعضها كان يحتوي عبارات مثل "لقد كنت أبا سيئا وأنجبت إرهابية ولا يحق لأبنائها العودة إلى بلادنا".

ورغم ذلك توجه خالفيز ومولر، للإقامة في أحد فنادق أربيل في إقليم كردستان العراق، ليدخل مرحلة قاسية من الانتظار والترقب إلى أن انتهت إجراءات الموافقة على إعادة الأطفال إلى السويد.

ما بعد العودة إلى السويد

لم تتوقف متاعب الجد خالفيز عند جمع تبرعات لشراء تذاكر الطائرة لأحفاده، فعقب عودته إلى بلده لم يكن قادرًا على استقبالهم في منزله الصغير والمتواضع في مدينة جونتبرج، خاصة وأن لديه طفلين آخرين كان يعتني بهما، وهنا اضطرت السلطات المختصة إلى أخذ أحفاده منه وتوزيعهم على دور رعاية مختلفة تحت أسماء مستعارة.

أمنية أخيرة

تذكر خالفيز كيف أن طفلته المدللة كانت تحلم في صغرها أن تكون مخرجة وصانعة الأفلام مما دفعه إلى اهدائها قبل زواجها آلة تصوير فيديو، بيد أنها رفضت حتى لمسها وبقيت على حالها بحجة أن "الأفلام والتصوير أمور محرمة في الشريعة".

واختتم خالفيز حديثه قائلاً، إنه لا تزال لديه أمنية أخرى وهي الذهاب إلى سوريا والبحث عن قبر ابنته، وحتى ذلك الوقت فإن جهوده منصبة على جمعية خيرية غير ربحية أسسها لإعادة الأطفال السويديين الذين ما زالوا في مخيمات عوائل داعش.