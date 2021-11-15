فون دير لاين: الأهداف التي تم الاتفاق عليها في كوب 26 أٌقل من التوقعات

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في تصريحات أدلت بها في مؤتمر اقتصادي ألماني اليوم الإثنين أن الأهداف المتفق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) في جلاسكو كانت "أقل من التوقعات".

وقالت فون دير لاين إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كانت "مجرد خطوة مؤقتة لإبقاء المجتمع العالمي متمسكا بهدف 5ر1 درجة مئوية " في كلمة رئيسية في المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية.

وشهد الهدف الخاص بدرجة الحرارة الذي تم التوصل إليه في اتفاقية باريس للمناخ في 2015، التزام الدول بإبقاء الزيادة في درجات الحرارة "دون" درجتين مئويتين ومحاولة حدها إلى 5ر1 درجة مئوية لتجنب أسوأ الآثار على التغير المناخي من خلال الأحوال الجوية المتطرفة.

وأعربت عن أسفها إزاء قلة الدعم المالي المعطى للدول الأكثر فقرا من جانب الدول الصناعية التي تم الوعد به في اتفاقية باريس للمناخ.

وانتهت المحادثات في جلاسكو مطلع الأسبوع بعدما فشل المؤتمر، الذي استمر أسبوعين، بالالتزام بوضع نهاية نهائية لاستخدام الفحم بعد الضغط من الصين والهند.

ودافعت الصين عن نفسها ضد الاتهامات بتمييع الاتفاق النهائي بشأن الفحم ولكن دولا أخرى عديدة اشتكت بشدة من تصرف الصين والهند خلال المحادثات.

وفي بكين، رفض ناطق باسم وزارة الخارجية اليوم الانتقاد بأن الصين والهند حالا دون اتفاق ملموس وقال إن الاجتماع حقق "تقدما إيجابيا".