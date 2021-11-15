البابا تواضروس لأهل الشر: «لو أحرقتم الكنائس هنصلي بالمساجد»

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، إنه لم يتوقع هذا الهجوم على الكنائس في يوم واحد بعد أحداث رابعة.

وأضاف خلال لقاء خاص لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "أن يوم الهجوم على الكنائس كان يوم مؤلم جدًا في حياتي، لأنني وقتها معنديش خبرة لسة جديد".

وأكد: "كنت قاعد وبتلقى تليفونات حرقوا كنيسة كذا، دمروا كنيسة كذا، فجروا أنبوبة بوتاجاز في الحتة الفلانية، وكله ورا بعضه ومش عارف أعمل إيه".

وواصل البابا قوله: "أنا فاهم لأني نشأت في وسط ليا زمايل كتير، واتعلمنا مع بعض مسلمين وجيران، وهي حياتنا المصرية العادية اللي كلنا عايشينها، ففاهم إن مش دول ولاد البلد اللي يعملوا كدة، فبقيت متحير أعمل إيه، أسكت أتكلم، وكانت صورة سوريا ماثلة في ذهني".

وأشار البابا: "عمال أفكر إيه وقتها، وأنا أكتب أسماء الكنائس التي تعرضت لهجوم، فكتبت العبارة التي قلتها وهي لو حرقوا الكنائس حنصلي مع أخواتنا في المساجد، ولو حرقوا المساجد حنصلي إحنا الإثنين في الشوارع، وهذه العبارة كنت أقولها بقلبي، لأن إحنا عارفين أحنا كمصريين عندنا الجار شخص مهم لو عندي ألم حروح لجاري أقرب واحد، والمثل المعروف الجار قبل الدار".

وتابع البابا قوله: "الاعتداء على الكنائس استمر يومين، وقلت وقتها عبارة وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، الكنيسة اتهدت حنبنيها مهياش مشكلة، لكن الوطن لو خسرناه ماذا يتبقى بعد ذلك".