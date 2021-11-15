مسؤولو الجمارك يداهمون مصنع سجائر غير قانوني في التشيك

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داهم مسؤولو الجمارك في جمهورية التشيك مصنع سجائر كبير غير قانوني.

وأعلنت السلطات اليوم الإثنين أنه خلال المداهمة التي وقعت في شرق الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، تمت مصادرة مكونات تكفي لانتاج أكثر من 44 مليون سيجارة.

وبالإضافة لذلك، اكتشفت المسؤولون نحو خمسة آلاف سيجارة مكتملة الإنتاج وكميات كبيرة من الأموال النقدية باليورو والكرونه التشيكية والزلوتي البولندي.

وتردد أن الخسائر الناتجة عن ضرائب التبغ التي لم يتم تحصيلها تبلغ ملايين اليوروهات.

كان المصنع قادرا على انتاج نحو ألفين سيجارة في الدقيقة. وكان يتم توزيع السجائر الزائفة على أنها من انتاج علامة تجارية معروفة. ولتجنب الاكتشاف، كانت قاعة الإنتاج كانت مجهزة لعزل صوتي. وكان العمال أيضا يقيمون بالمصنع غير القانوني.

تم القيام بعملية التفتيش بالقرب من فريديك-ميستيك في المنطقة الإدارية مورافيا-سيليسيا.