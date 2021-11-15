سفير مصر في كندا يشارك في الاجتماع السنوي لجمعية روتا الكندية المعنية بتقديم الخدمات لمجتمع جامعي القمامة بمصر

شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا اليوم الأحد، في الاجتماع السنوي الثاني لجمعية روتا الكندية المعنية بتقديم الخدمات التنموية لمجتمع جامعي القمامة بمصر، بعنوان "منارة من أجل التغيير"، وشهد مشاركة واسعة من شركاء الجمعية في كل من مصر وكندا.

ذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن السفير أبو زيد أشاد خلال اللقاء بما قامت به جمعية روتا من أعمال ومشروعات منذ عام 2018 من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة في مصر، والحلول طويلة الأجل لمجتمع جامعي القمامة في منشية ناصر على وجه الخصوص.

وأضاف أن الجهد الذي تقدمه جمعية روتا يتوافق والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل توفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجًا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء دولة تجسد قيم الحداثة والتنوير، وتسعى لتوفير حياة أفضل لجميع أبنائها، لاسيما المرأة والشباب والفئات المستضعفة.

وأكد السفير المصري في كلمته أن وجود مجتمع مدني قوي وحيوي ومسئول، هو عنصر أساسي في معادلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا في بناء قدرة المجتمع على الصمود والمساهمة في مكافحة العادات الاجتماعية السلبية، مسلطًا الضوء على مبادرة حياة كريمة وأهدافها.

شارك في اللقاء الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات سابقًا، وأحد أبرز الداعمين لعمل جمعية روتا في مصر، فضلاً عن مجموعة من الفنانين المصريين كمغنية الأوبرا المصرية فاطمة سعيد، والفنانة رولا زكي، ونخبة من أعضاء الجالية المصرية في كندا التي تساهم في دعم جهود ومشروعات الجمعية.

وتعد جمعية روتا، مؤسسة خيرية كندية معنية بتخفيف حدة الفقر وتعزيز التعليم، وتدعم مجتمع جامعي القمامة في مصر من خلال العمل مع جمعية حماية البيئة.