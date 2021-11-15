محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال إنشاء 6 مدارس في ديرب نجم

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جارٍ الانتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 6 مدارس بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 29 مليونًا و24 ألف جنيه.

وشملت التوسعات إنشاء جديد لمدرسة سويلم عبد المنعم سليم للتعليم الأساسي بتكلفة 5 ملايين و379 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 57%، وإحلال كلي لمدرسة برمكيم الابتدائية رقم 1 و 2 بتكلفة 3 ملايين و190 ألف جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 70%، توسع لمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بتكلفة 4 ملايين و240 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 50%.

كما تم إنشاء جديد لمدرسة الدكتور محمد عبد المنعم سليم الثانوية بتكلفة 7 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 62%، إنشاء جديد بمدرسة سهام عبد الحميد الثانوية بتكلفة 6 ملايين و744 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 69%.

فيما تم توسيع مدرسة شوبك أكراش الابتدائية بتكلفة 2 مليون و468 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80%.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه جارٍ مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المقرر، وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جارٍ تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصلًا جديدًا بتكلفة 704 ملايين و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة.